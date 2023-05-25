Что ты наделал, Шольц. Крупнейшая экономика Европы официально вошла в рецессию 25 мая, 17:28 Олаф Шольц, канцлер ФРГ (Фото:Fabrizio Bensch / Reuters)

ВВП Германии в первом квартале 2023 года упал на 0,3% с учетом ценовых и календарных эффектов.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Федерального статистического управления ФРГ. С учетом того, что в четвертом квартале 2022 года ВВП страны снизился на 0,5%, экономика Германии официально вошла в рецессию, так как снижалась два квартала подряд, сообщает Reuters.

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Данные по ВВП Германии показали «на удивление негативные сигналы», заявил 25 мая министр финансов страны Кристиан Линднер. Он добавил, что по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста.

«Под тяжестью огромной инфляции немецкий потребитель упал на колени, потащив за собой всю экономику», — прокомментировал ситуацию Андреас Шойерле, аналитик DekaBank.

Инфляция в Германии находилась на уровне 7,2% в годовом выражении в апреле.

Потребление домохозяйств в Германии снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Государственные расходы также сократились — на 4,9% за квартал.

«Теплой зимней погоды, восстановления промышленной активности, которому способствовало открытие рынков Китая, и ослабления трений в цепочке поставок было недостаточно, чтобы вывести экономику из опасной зоны рецессии», — сказал глава глобального макроэкономического отдела ING Карстен Бжески.

«Рецессии избежать не удалось, и теперь вопрос в том, будет ли восстановление во второй половине года», — отмечает Reuters.

Немецкий Бундесбанк, однако, ожидает умеренного роста экономики во втором квартале, поскольку восстановление в промышленности более чем компенсирует стагнацию потребления домохозяйств и спад в строительстве, добавляет агентство.

Ранее сообщалось, что инфляция в Еврозоне замедлилась, но еще не достигла целевого уровня, установленного Европейским центробанком.