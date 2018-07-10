Экономические санкции ЕС против России начали действовать

Принятое Советом Европейского Срюза 5 июля постановление о продлении экономических санкций против России в связи с украинской ситуацией опубликовано в понедельник в Официальном журнале Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Данное решение действует до 31 января 2019 года.

Совет ЕС ранее единогласно в письменной форме принял решение о продлении экономических ограничительных мер.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - говорилось в заявлении.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Официальное решение об очередном продлении ограничительных мер последовало за политической договоренностью лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 28 июня 2018 года по итогам доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений по украинскому урегулированию.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Евросоюзу надо взвешеннее подходить к вопросу санкций против России. По его словам, Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России.