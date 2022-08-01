«Зернотрейдеры даже рады». Что на самом деле происходит с контрактами на экспорт украинского зерна в Египет 1 августа, 16:36 Египет заключит новые контракты на закупку зерна из Украины (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Египет не отказывается от закупки украинского зерна, а вместо старых контрактов подпишет новые, более выгодные для зернотрейдеров Украины — представитель Торгово-промышленной палаты Украины.

Египет заключит новые контракты с украинскими зернотрейдерами. Об этом в интервью Громадському радио сообщил Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины.

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«Как сообщил мне наш посол в Египте Николай Нагорный, египетская сторона официально заверила его в том, что она ни в коем случае не отказывается от сотрудничества с Украиной, что они понимают ситуацию с блокировкой портов, и Египет в дальнейшем готов работать с Украиной и закупать зерно», — рассказал Непран. По его словам, история с расторжением контрактов является примером российского фейка, опиравшегося на публикацию агентства Reuters. Напомним, что тогда агентство распространило информацию, что Египет отказался от закупки украинского зерна, соглашения по которым были заключены в конце прошлого года, а поставки должны были быть в марте-апреле этого года.

«Действительно, контракт был заключен. Да, украинская сторона в связи с блокадой портов не могла выполнить его своевременно. Вышло так, что в соглашении у них был не предусмотрен пункт о существовании форс-мажора», — объясняет представитель ТПП. Если бы такой пункт был, то они бы пришли в Торгово-промышленную палату Украины, где им выдали бы сертификат, и это стало бы основанием для них без штрафных санкций продлить срок выполнения контракта. «Поэтому они приняли полностью цивилизованное на законодательном уровне решение — закрыть тот контракт, который нельзя выполнить, и открыть новый контракт, по которому осуществить закупку дальше», — говорит Непран, добавляя. — «Наши зернотрейдеры мне сказали, что они даже рады такой ситуации.»

Поскольку сделку заключали в декабре прошлого года, то цена была на уровне $249−250 за тонну. По сломам представителя ТПП сейчас цена выросла почти в два раза.

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