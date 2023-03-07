Эффект санкций. Когда у России закончатся деньги на войну против Украины — интервью с главой KSE Institute 7 марта, 19:40 Эксклюзив NV Наталья Шаповал (Фото:предоставлено KSE Institute)

Член группы Ермака-Макфола по ужесточению санкций Наталья Шаповал — о реальной нехватке денег в российском бюджете, участии Индии и Китая в стабилизации мировых цен на нефть и двойной игре Турции.



Россия уже больше года продолжает полномасштабную войну против Украины. Западные санкции включились не сразу, но все же становятся важным фактором, влияющим на российский тыл. Во-первых, из-за запрета импорта товаров двойного назначения российский ВПК ограничен только внутренним технологическим потенциалом и не способен пополнять потребности армии современным оборудованием. Во-вторых, увеличение военных расходов не компенсируется ростом доходов — денег в бюджете становится все меньше. Минфин страны-агрессора уже признал: доходы федерального бюджета за январь-февраль снизились на 25% — до 3,163 трлн руб., а расходы увеличились на 52% — до 5,744 трлн руб.

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Действительно ли это проблема для пособников путина? Или ради больных амбиций стареющего тирана они готовы посадить на долгосрочную диету всю страну?



NV Бизнес подробно расспросил о влиянии санкций на российскую экономику и военный потенциал Наталью Шаповал, руководительницу KSE Institute и члена международной экспертной группы по усилению санкций Ермака-Макфола. Плохая новость: низкотехнологичную войну россия способна вести очень долго. Хорошая: чем дальше, тем дела внутри страны будут хуже. Как ускорить ее падение?

Спойлер: это реально.

