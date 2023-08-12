Что мы будем есть через 10 лет? Как производители создают новые продукты питания — репортаж из французской лаборатории 12 августа, 11:30 NV Премиум Исследовательский центр Даниэля Карассо в Париже занимается разработкой инноваций для производства молочных продуктов и продуктов на растительной основе (Фото:Danone)

В 2022 году численность населения в мире, по данным ООН, пересекла отметку в 8 млрд человек. А еще через 25 лет — приблизится к 10 миллиардам. Как к такому стремительному росту спроса на еду готовятся производители продуктов питания?

Чуть более 100 лет назад пищевой рацион среднестатистического человека существенно отличался от нынешнего. Обычный йогурт еще сто лет назад считался лечебным средством и продавался исключительно в аптеках, приводит пример вице-президент по потребительскому опыту и дизайну Глобальной команды по разработке и инновациям Danone Виктория Деруа. Йогурт помогал преодолеть последствия испанки — самой смертоносной за всю историю человечества пандемии гриппа, которая бушевала в мире в начале XX века. «Последние научные открытия свидетельствуют, что разнообразие нашего микробиома влияет на здоровье человека, — отмечает Деруа. — Чем он разнообразнее, тем лучше».

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В этом году Danone открыл в Сакле — пригороде французской столицы, Париже, — обновленный исследовательский центр Даниэля Карассо. Он занимается разработкой инноваций для производства молочных продуктов и продуктов на растительной основе. Это третий подобный объект компании в Европе. В нидерландском Утрехте ученые разрабатывают инновации в сфере детского и клинического питания, а во французском Эвиане — упаковки будущего.

Как работают ученые и от чего зависят главные характеристики продуктов питания? Журналист NV Бизнес побывал в лаборатории Сакле.

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