ЕБРР выступил за стимулирующие тарифы для облэнерго для ускорения приватизации

Введение в Украине стимулирующих тарифов - так называемого RAB-регулирования - позволит повысить привлекательность госпакетов акций облэнерго, планируемых к приватизации в 2018 году.

Такое мнение высказала заместитель директора представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Марина Петров, сообщает портал Энергореформа.

"RAB-регулирование является однозначно прогрессивной методикой установления тарифа и, более того, в рамках приватизации активов в энергетическом секторе мы всегда поддерживали идею, что RAB-регулирование сделает эти активы более привлекательными", - отметила представитель ЕБРР.

Вместе с тем Петров отметила, что это обязательное, но не единственное условие для проведения успешной приватизации энергоактивов. Среди других условий - правильная организация конкурса и открытый диалог с инвесторами.

На вопрос об оценке методики RAB-регулирования, предложенной НКРЭКУ, представитель ЕБРР напомнила, что в мире существуют разные подходы как к ставкам нормы доходности, так и к оценке активов энергокомпаний.

"Стратегически переход на RAB-регулирование однозначно нужен, но потому, что не было уделено достаточно внимания популяризации этого подхода к установлению тарифов на стадии его подготовки, возникает недоверие и дискуссии уже после одобрения новой методологии", - сказала Петров.

Представитель ЕБРР выразил обеспокоенность тем фактом, что ряд компаний могут быть не готовы к быстрому переходу на стимулирующее регулирование из-за отсутствия разработанных инвестиционных проектов и неготовность осваивать большие объемы средств, которые будут поступать от тарифа.

"Не секрет, что в течение долгих лет в энергетический сектор укладывалось недостаточно средств и у многих на сегодняшний день отсутствуют качественно подготовлены инвестиционные программы", - пояснила Петров.

Как сообщалось, энергоснабжающие компании Черниговоблэнерго, Львовоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Винницаоблэнерго планируют перейти на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) с 1 апреля 2018 года. Также государственная Укрэнерго планирует перейти на стимулирующее тарифообразования с 2019 года.

Нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) вступила в силу с первого декады января 2018 года. В то же время Кабмин призвал НКРЭКУ изменить "необоснованные" стимулирующие тарифы для облэнерго.