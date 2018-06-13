ЕБРР планирует выделить Украине €250 млн на ”зеленую” энергетику

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Банк готовит новую программу финансирования частных проектов для развития возобновляемой энергетики
Фото: pexels

Банк готовит новую программу финансирования частных проектов для развития возобновляемой энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовит новую программу USELF-III на €250 млн для поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщили в финучреждении, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что с 2009 года ЕБРР поддерживал развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках Программы финансирования альтернативной энергетики USELF. Срок действия программы заканчивается 30 июня 2018 года, за время ее действия банк профинансировал проекты на общую сумму свыше 100 млн.

Напомним, что за три года в Украине привлекли более €700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.

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