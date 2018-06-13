ЕБРР планирует выделить Украине €250 млн на ”зеленую” энергетику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовит новую программу USELF-III на €250 млн для поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщили в финучреждении, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что с 2009 года ЕБРР поддерживал развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках Программы финансирования альтернативной энергетики USELF. Срок действия программы заканчивается 30 июня 2018 года, за время ее действия банк профинансировал проекты на общую сумму свыше €100 млн.

Напомним, что за три года в Украине привлекли более €700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.