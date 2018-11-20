ЕБРР перестанет кредитовать солнечную энергетику в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекращает финансирование проектов по солнечной энергетике и подумывает перестать кредитовать возобновляемую энергетику в Украине.

Об этом сообщила старший банкир департамента электроэнергии банка Ольга Еремина, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Сейчас счет пошел на дни, когда банк может решить, что в дальнейшем по возобновляемой энергетике новых проектов он не будет делать. По солнечной электроэнергии мы уже решили, что новых проектов не берем, по ветровой пока не принято решение", - сказала она.

По словам Ереминой, ЕБРР обеспокоен отсутствием значительных шагов со стороны парламента по переходу от "зеленого" тарифа к другим, "более рациональным методам" поддержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Боюсь, что мы будем не последней ласточкой, которая перестанет поддерживать проекты по возобновляемой энергетике, если не начнется непосредственный плановый переход на более устойчивую систему поддержки ВИЭ-проектов", - добавила она.

Еремина уточнила также, что €250 млн, выделенных ЕБРР в рамках программы USELF-III для проектов в сфере альтернативной энергетики летом, в настоящее время почти исчерпаны.

Новая программа финансирования для возобновляемой энергетики может рассматриваться только после внедрения в Украине аукционов, которые позволят снизить тарифы на энергию, производимую ВИЭ.

Отметим, что ЕБРР намерен выделить от $2 млн до $4 млн в разработку инфраструктуры проведения аукционов при стимулировании развития возобновляемых источников электроэнергии.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти €12,1 млрд в рамках около 400 проектов.