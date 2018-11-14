ЕБРР назвал главные угрозы украинской экономике

В 2019 году украинскую экономику будут тормозить выборы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) указывает, что экономика Украины возрождается и растет, но начатые положительные реформы еще не доведены до результата.

Об этом говорится в ежегодном анализе Банка, передает издание Голос Америки.

ЕБРР подчеркивает позитивность, но "умеренность" показателей роста украинской экономики, который составил в прошлом году 2,5%, а в 2018 году, вероятно, достигнет 3,5%.

Банк опасается, что из-за выборов 2019 года, условия для нужных Украине структурных реформ будут хуже, потому учитывая также другие факторы, рост экономики по прогнозам будет на уровне лишь 3%.

ЕБРР отмечает, что украинцы стали получать большую зарплату, а внутреннее потребление, которое повысилось на 8,4%, добавило экономического роста.

При этом Банк отмечает, что многие украинцы трудоспособного возраста все больше выезжают за рубеж и это создает проблемы на рынке труда в Украине и замедляет рост объемов промышленного производства. Эмигранты при этом поддерживают украинскую экономику, переводя деньги домой. Согласно приведенным данным Национального банка, заробитчане в 2017 году переслали домой около $9,3 млрд. Значение этой суммы подчеркнуто тем, что это составляло 8,3% всего ВВП страны за прошлый год.

Важнейшими задачами для Украины на 2019 год ЕБРР считает сохранение макроэкономической стабильности и в частности привлечение внешних источников финансирования для выплат по заимствованиям, приходящихся на 2018-2020 годы, внедрение новых принятых законов относительно энергетики, и продвижение в реформах государственных банков, чтобы подготовить их к приватизации.

Документ называет важным недавнее одобрение в Верховной Раде таких существенных решений, как создание антикоррупционного суда, утверждение законов о приватизации, валютные операции, об управлении государственными банками и защиту прав кредиторов.

Но новые законы еще не приносят результатов, указано в отчете банка, который в целом инвестировал в Украину более €12,5 млрд.

Напомним, что накануне МВФ назвал недостаточным рост экономики Украины.