ЕБРР назвал главные риски для украинской экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назвал существенными рисками для экономического роста Украины запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения государственного долга в иностранной валюте, а также предстоящий в 2019 году цикл президентских и парламентских выборов

Об этом говорится в обзоре банка, передает агентство Интерфакс-Украина.

Банк также обратил внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

В целом ЕБРР отмечает, что рост экономики Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году. Банк оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Всемирный банк оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 года на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время Банк предупредил, что прогноз экономического роста в 2018 году предусматривает реализацию Украиной в ближайшие месяцы отложенных реформ.

Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста ВВП Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

В свою очередь Министерство экономического развития и торговли недавно сообщило в консенсус-прогнозе про то, что рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 снова ускорится - до 3,3%.