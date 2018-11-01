ЕБРР изменил оценку роста экономики Украины в 2018 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные банка, передают Українські Новини.

В банке считают, что экономика Украины продолжает выход из резкой рецессии, но перспективы ее развития улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

В последнем отчете Региональные экономические перспективы ЕБРР отметил, что принятие и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года.

Также прогнозируется темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3% в 2019 году.

Отмечается, что на 2018-2019 приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза.

В отчете указано, что быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018, хотя и медленнее, чем в тот же период прошлого года.

Общая инфляция в течение первых девяти месяцев 2018 составила 11,4% в сравнении с предыдущим годом, что гораздо выше среднесрочного целевого уровня 5% плюс-минус один процентный пункт.

Вместе с этим, в период с июня по сентябрь этот показатель снижался до уровня менее 10%.

С целью сдерживания инфляции Национальный банк повышал учетную ставку четыре раза - с 14,5% в январе 2017 до 18% в сентябре 2018. Волатильность валютного курса в целом находилась под контролем этом году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3%, и в 2019 году – до 3,5%.

Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

В октябре, МВФ снизил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%.

При этом Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018 году.