ЕБА раскритиковала Нацбюро финбезопасности

Законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ) не учитывает основные концептуальные замечания Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), а приняты только некоторые "косметические" исправления.

Об этом сообщили в ЕБА агентству Интерфакс-Украина.

"Бизнес-сообщество не может оставаться в стороне и спокойно наблюдать за тем, как игнорируют нашу точку зрения, при этом публично заявляя о широкой поддержке со стороны бизнеса”, - отметили в ассоциации.

Отмечается, что наибольшие бизнес-ассоциации Украины, в том числе ЕБА, при поддержке Совета бизнес-омбудсмена, обратились с общим письмом к главе Верховной Рады Андрею Парубию, в котором изложили все замечания к данному законопроекту.

При этом ассоциация подчеркивает, что ее эксперты присоединились к изучению и обсуждению документа с самого начала его обнародования. В частности, специалисты ряда компаний - членов ассоциации, включая юридические фирмы, фармацевтические и инвестиционные компании, провели основательную работу по проработке законопроекта, результатом которой стали почти десять страниц замечаний.

"К тому же мы провели встречу с Ниной Южаниной [главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики – НВ], на которой озвучили главные комментарии и продискутировали по проблемным вопросам законопроекта. Более того, мы встречались в рабочем порядке со специалистами, которые работали над текстом законопроекта и обсуждали отдельные нормы, оставшиеся под вопросом", – заявили в ЕБА.

При этом, как отмечают в ЕБА, 19 марта в Раде зарегистрировали законопроект, в котором остались "неучтены основные концептуальные замечания ассоциации, а приняты только некоторые "косметические" исправления".

"Мы выступаем против прямой подчиненности и подотчетности этого органа непосредственно президенту. Мы считаем, что численность органа 4 тыс. человек слишком велика. Такая структура будет обременительна для содержания украинскому бизнесу", – указывает ЕБА.

Помимо этого, эксперты ассоциации полагают, что законопроект об НБФБ создает военизированный орган с военными званиями и вооруженными подразделениями вместо аналитической структуры, как это было анонсировано, а также не предусматривает ликвидацию аналогичных служб в Министерстве внутренних дел (МВД) и Службе безопасности (СБУ).

"Законопроект не содержит ограничений на прием в новую структуру старых коррумпированных кадров. Не установлен порядок передачи уже открытых дел старыми ведомствами по экономическим правонарушениям, а значит, на бизнес могут продолжить параллельно давить и МВД, и СБУ, и Государственная фискальная служба (ГФС), и еще и новый орган – НБФБ", – говорится в комментарии.

Напомним, что 22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований, которую должны были создать вместо налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и Службы безопасности и обороны (СБУ).

В апреле Национальный совет реформ заблокировал соответствующий законопроект. При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за ликвидацию налоговой милиции и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ и Нацполиции.

В сентябре правительство одобрило законопроект о создании Службы финансовых расследований.

28 февраля 2018 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о Национальном бюро финансовых расследований и обнародовала документ. Позже она рассказала, что Бюро будет независимым правоохранительным органом со специальным статусом. При этом, Бюро также будет подотчетно Верховной раде и президенту Украины.

Порошенко заявлял, что этот законопроект позволит прекратить давление на бизнес силовых структур, а также станет единственным органом расследования неуплаты налогов.

При этом, Данилюк в интервью НВ раскритиковал инициативу создания Национального бюро финансовых расследований.