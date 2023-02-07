А кто-то говорил, что санкции не работают. В российском бюджете образовалась гигантская дыра в $25 млрд — самая большая за четверть века 7 февраля, 09:17 В бюджете РФ образовалась дыра в $25 млрд (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Санкции за вторжение в Украину и падение нефтегазовых доходов РФ стали причиной гигантского дефицита бюджета России в $25 млрд.

В январе 2023 года нефтегазовые доходы России резко упали, что привело к самому большому дефициту бюджета за первый месяц года как минимум с 1998 года.

Об этом со ссылкой на Bloomberg Links пишет британский экономист Тимоти Эш в своей рассылке.

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В частности, налоговые поступления от нефти и газа в январе 2023-го упали на 46% год к году. В то же время расходы выросли на 59% из-за вторжения РФ в Украину.

Сочетание этих факторов дало России государственный дефицит в размере 1,76 трлн рублей ($25 млрд).

Падение доходов РФ от нефти и газа последовало за западными санкциями на российский экспорт. В частности под санкциями Евросоюза оказалась большая часть морского импорта сырого и очищенного топлива; G7 ввели ограничение цен на российскую нефть.

Так, российская нефть марки Urals торгуется со значительным дисконтом к бенчмарку. Это ключевой для РФ экспортный сорт нефти. В январе цена на Urals составляла в среднем 49,48 доллара за баррель, что является самым низким показателем с декабря 2020 года. Это сопоставимо со средней базовой ценой Brent в $77,82 за баррель в прошлом месяце.

Снижение экспорта российского газа также способствовало снижению выручки от энергоресурсов после того, как Газпром сократил основную часть поставок в Европу, которая когда-то была крупнейшим рынком российского газового монополиста.

Неэнергетические доходы бюджета РФ также упали на 28% в январе. В российском правительстве отчасти объяснили это изменением правил налога на добавленную стоимость.

Как отмечают эксперты Bloomberg Economics, сокращение нефтяных доходов бюджета было ожидаемым, но 30% падение налогов, связанных с внутренним потреблением стало «зловещим».

Экономисты агентства прогнозируют, что доходы от нефти будут продолжать отставать на протяжении всего год доведя дефицит до 1,5% ВВП — это выше прогнозов.

Для покрытия дефицита российского бюджета в январе из Фонда национального состояния было продано 3,6 тонны золота, а также 2,3 млрд юаней.

Как сообщалось, 4 февраля Совет ЕС официально утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые производятся в России или экспортируются оттуда.

3 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельную цену на сырую нефть, вывозимую из РФ по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Этот ценовой потолок перед этим согласовали страны группы G7 вместе с Австралией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что такой ценовой потолок является «несерьезным».

В первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину США, Великобритания, Канада и Япония ввели эмбарго на импорт российской нефти.

В конце мая в рамках санкций частичное эмбарго на российскую нефть ввели и страны ЕС, запретив импорт нефти, поставляемой из РФ по морю (около 2/3 поставок в Европу), но сделав исключение для трубопроводной нефти.

Впрочем, российскую нефть продолжают покупать такие страны, как Индия и Турция, пополняя бюджет страны-агрессора нефтяными долларами.

Страны G7 и Евросоюз предложили механизм ценового ограничения на поставляемую танкерами нефть, чтобы ограничить нефтяные доходы РФ, а также уменьшить скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями.

Политика ценового потолка заключается в том, что покупатели российской нефти потеряют доступ к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ценовое ограничение.

В России неоднократно заявляли, что не будут снабжать энергоресурсами тех, кто присоединится к ограничению цен.