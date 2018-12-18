Дворники, швеи и другие. Какие профессии наиболее востребованы в Украине Сегодня, 10:52 344 Цей матеріал також доступний українською В Украине не хватает квалифицированных специалистов рабочих профессий Фото: Pixabay

Украине не хватает дворников, швей, слесарей-сантехников и поваров. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости.

В столице наибольший спрос на рынке труда наблюдается на квалифицированных рабочих и сотрудников сферы обслуживания. Средний размер заработной платы в этой категории вакансий - около 6,5 тыс. грн.

Квалифицированные кадры уезжают из Украины

Всего в базе данных Государственной службы занятости Украины около 150 тыс. вакансий. Об этом сообщил исполняющий обязанности глава Госслужбы занятости Валерий Ярошенко. Такое большое количество предложений он объясняет, в частности, миграционным фактором. Квалифицированная рабочая сила имеет доступ к рынку труда Европы и покидает Украину. К тому же там высокие зарплаты, утверждает чиновник. Хотя в Украине, по его словам, динамика по росту зарплат также положительная.

"Работу в Украине вполне можно найти. Единственное что - уровень зарплаты не столь высок, как в развитых европейских странах. В несмотря на большое количество вакансий есть другая проблема: не всегда вакансии совпадают с профессиональным образованием тех, кто ищет работу", - сказал Ярошенко.

Высшая школа оторвана от реальных потребностей

Этот дисбаланс на рынке труда, который связан с тем, что сегодня высшая школа не всегда ориентирована на реальные потребности рынка труда, продолжает усиливаться из года в год. Об этом в комментарии Радио НВ рассказала HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. В результате выпускники идут на рынок труда, где их никто не ждет. Затем переучиваются на рабочие специальности.

У многих предвзятое отношение к работникам производства. По данным сайта rabota.ua, наибольшим спросом пользуется именно производственная сфера - 100-процентно в крупнейших городах Украины. Только в Киеве временами на первый план выходят IT. В десятку самых востребованных входят рабочие специальности в целом и работники без квалификации.

"На нашем сайте в рубрике Производство - 8600 вакансий за 30 дней. Здесь нужны все: сервисные мастера металлопластиковых конструкций, обработчики, технические директора, операторы производственной линии, инженеры-экологи, электрослесари. Если спросить работодателей, кого им не хватает, они отвечают: вменяемых и адекватных ", - отметила Пашкина.

Мало средств для профтехобразования

Средств, которые вкладывают в систему профессионального образования, для решения проблем недостаточно, поскольку много лет она недофинансировалась, говорит эксперт группы Образование реанимационное пакета реформ Владимир Бахрушин. В комментарии Радио НВ он подчеркнул, что государство может регулировать объем государственного заказа, впрочем, не может заставлять выпускников школ выбирать определенные профессии. Дуальное образование - это лишь один из инструментов, как улучшить взаимодействие педагогов с кадровиками, говорит он. К тому же, пригодно не для всех специальностей.

"По определенным рабочим профессиям сегодня дефицит. Но трудно прогнозировать, насколько долго он продлится. В мире есть тенденция к сокращению рабочих мест, требующих неквалифицированного труда, за счет автоматизации и внедрения современных информационных технологий ", - отметил Ярошенко.

В течение 2018 при посредничестве Государственной службы занятости трудоустроили 788 тыс. человек, сообщают в Госслужбе занятости. А это на 42 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.