«Россия шантажирует всю Европу». Дуда призвал демонтировать Северный поток-2 7 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN призвал демонтировать российский газопровод Северный поток-2.

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Он назвал проект «политическим» и отметил, что РФ шантажирует всю Европу.

«Россия шантажирует не только Германию, сейчас Россия шантажирует, по сути, всю Европу», — сказал Дуда.

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Президент Польши добавил, что проект вреден для всего Евросоюза и ведет к российской гегемонии над Европой, прежде всего на рынке газа.

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Дуда подчеркнул, что это «просто смертельно для Европы».

Строительство газопровода Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год было завершено 10 сентября 2021 года.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации Северного потока-2 после признания Россией «Л/ДНР» и принятия российским диктатором Владимиром Путиным решения ввести войска в ОРДЛО. Через два дня после этого Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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