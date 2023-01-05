На сумму $8,7 трлн. Дубай запускает десятилетнюю экономическую программу по трансформации в четвертый крупнейший финцентр мира 5 января, 15:15 Дубай стремится трансформироваться в одну из мировых финансовых столиц (Фото:Sophie_James / Depositphotos)

В Дубае стартовала десятилетняя экономическая программа на сумму $8,7 трлн по трансформации города в одну из мировых финансовых столиц.

Об этом объявил Шейх Дубая Мохаммед бин Рашид аль Мактум, пишет CNBC.



«Дубай войдет в четверку мировых финансовых центров с увеличением объема прямых иностранных инвестиций до более чем 650 млрд дирхамов (около $177 млрд) в течение следующего десятилетия. Более 300 000 мировых инвесторов помогают превратить Дубай в самый быстрорастущий глобальный город», — написал в Twitter Шейх.

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Отмечается, что некоторые из 100 будущих трансформационных проектов, включенных в десятилетнюю программу, нацелены на:

увеличение внешней торговли до $7,1 трлн к 2033 году с $3,9 трлн

удвоение ежегодных прямых иностранных инвестиций до $16,6 млрд в год

увеличение государственных расходов с $142 млрд в прошлом десятилетии до $195 млрд в следующем.

План также предусматривает увеличение инвестиций частного сектора с $220 млрд до $360 млрд в следующем десятилетии и ежегодные расходы $36 млрд в проекты цифровой трансформации.

Ранее Дубай на год приостановил действие налога 30% на алкоголь и отменил плату за лицензию, которая раньше была необходима для покупки алкоголя в торговых и туристических центрах.