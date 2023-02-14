Fast track для дронов. Кабмин упростил ввоз в Украину товаров военного назначения 14 февраля, 16:38 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Кабинет министров во вторник, 14 февраля, принял постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз в Украину товаров военного назначения. В частности, дронов и комплектующих к ним.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Документ вместе разработали Минэкономики и Минцифры. Глава последнего Михаил Федоров пояснил, что больше не понадобится никаких документов от службы экспортного контроля или других органов для ввоза дронов. Утвержденное постановление, по его словам, первое среди тех, над которыми работают.

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К перечню товаров военного назначения и двойного использования добавили следующие позиции:

беспилотники, их комплектующие, средства управления;

роботы, контроллеры роботов, специально предназначенные для военного использования;

аппаратуру управления огнем;

камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия;

средства связи, Data Link, глушители, съемные обоймы;

парашюты и парапланы;

средства разминирования;

оборудование радиопротиводействия или оборудование для борьбы с радиопротиводействием ( в частности, антидроновые ружья);

в частности, антидроновые ружья); полевые генераторы, «специально предназначенные» или « модифицированные» для военного использования ;

модифицированные» для военного ; программное обеспечение военного назначения;

специализированное оборудование для военной подготовки или имитации военных сценариев;

технологии разработки, производства, ремонта изделий военного назначения.

Также теперь по необходимости можно получить международный импортный сертификат или другой документ о гарантии от Госслужбы экспортного контроля, указав группу товаров. В то же время ее разрешение необходимо для ввоза военных товаров летального действия (список есть здесь).

6 февраля Верховная Рада отменила пошлины и НДС на ввоз тепловизоров, беспилотников и раций.