Доставка пенсий Укрпочтой. Как решить проблему на более долгий срок, чем полгода Сегодня, 21:25 58 Цей матеріал також доступний українською Порошенко требует не увольнять почтальонов и не закрывать почтовые отделения в селах Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Не увольнять почтальонов, не закрывать почтовые отделения, особенно в селах, а также пересмотреть собственную зарплату. Такие задачи Президент Петр Порошенко поставил перед руководством Укрпочты. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Что требует Порошенко

Президент встретился с главой предприятия Игорем Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Порошенко напомнил, что инициировал внесение в госбюджет полмиллиона гривен, чтобы компенсировать убытки компании на доставке пенсий. А через две недели он хочет получить окончательный отчет, как будут выполняться эти указания.

Встреча Порошенко си Смелянским и Омеляном

"Это не просто доставка пенсий, доставка газет. Это фактически, может, для пожилого человека единственная связь с миром. Прекратить закрытие почтовых отделений, особенно в отдаленных селах. Прекратить увольнение почтальонов. Должно быть подписано соглашение с Укрпочтой, с Пенсионным фондом об обеспечении доставки пенсий. Задачу, которую ставит президент, надо выполнять. Я вам настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату", - заявил президент.

Это не просто доставка пенсий, доставка газет. Это фактически, может, для пожилого человека единственная связь с миром

Этих денег хватит только на первое полугодие следующего года, сказал в комментарии Интерфаксу Игорь Смелянский. Президенту глава компании пообещал, что Укрпочта продолжит повышать зарплаты своим сотрудникам и в случае постоянного финансирования не будет закрывать отделения.

"Господин президент, берем все поручения к исполнению. Благодаря вашей помощи, я надеюсь, с финансированием, мы сможем активнее это делать в следующем году", - заявил Смелянский.

В ноябре СМИ получили официальный ответ от Министерства инфраструктуры, где говорилось о том, что Смелянский получает ежемесячный оклад в 744 тысячи гривен. Кроме этой суммы, ему также выделяют премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок. Однако, согласно декларации Смелянского за прошлый год, его зарплата в Укрпочте была почти 4 млн грн за год.

Глава Укрпочты Игорь Смелянский комментирует свою зарплату

Как можно решить проблему убытков от доставки пенсий Укрпочтой

Сокращение зарплат руководства глобальных проблем не решит, считает эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова. Чтобы почта и в дальнейшем выполняла социальные функции, государство должно выделять деньги, потому что во многих странах мира почту дотируют. Расходы на доставку в села можно было бы перевести на местные бюджеты, другой вариант - почте могли бы предоставить альтернативные источники дохода, например банковскую лицензию, тогда доходами почта могла бы покрывать убытки. Также Галина Третьякова напомнила, что два года назад проводился эксперимент, когда выбрали другую компанию для развозки пенсий. Но потом та отказалась, сказав, что это убыточно.

Глава Укрпочты Игорь Смелянский объясняет, почему она может прекратить доставку пенсий

"Выстраивается эта система корпоративного управления: государство, наблюдательный совет, исполнительная дирекция, чтобы они вырабатывали правильную стратегию. Что мы сможем каждый год делать? Если ты не достиг как менеджер этих показателей - мы тебя нанимали, мы говорили - это у тебя главное - то проходит конкурс и приходит другой. Если ты достиг, решаем следующие KPI (ключевые показатели эффективности - ред.) и говорим - зарплата будет такая, согласен ли ты? Что можно сказать об Укрпочте, что там достаточно интенсивно идет обновление основных фондов, машины уже другие работают, терминалы", - говорит Третьякова.

Чтобы почта и в дальнейшем выполняла социальные функции, государство должно выделять деньги

Укрпочта относится к государственным стратегическим предприятиям. Их задача - обеспечивать непрерывный процесс обеспечения базовых потребностей, рассказал в комментарии Радио НВ эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук. Если предприятие не может справиться со своими обязанностями, значит у него неэффективный руководитель, считает он. Если Укрпочта предоставлять более качественные услуги, чем другие операторы рынка, то будут клиенты и, соответственно, деньги.

"Компания Укрпочта должна становиться высокотехнологичной, пользуясь тем, что огромное количество работников, огромное количество отделений. Не отдавать рынок Новой почте, другим операторам почтовых связей, а становиться высокотехнологичной, начинать какие-то новые услуги, внедрять новые технологии. Все то же, что делает абсолютно любая бизнес-компания на этом рынке - уменьшаются расходы, увеличивается прибыль ", - сказал Гарбарук.

Ранее Укрпочта объявила о намерении закрыть более 7 тысяч отделений в селах. В компании обосновали такой шаг необходимостью оптимизации из-за больших убытков. И попросили увеличить тариф на доставку пенсий до 2,7% от средней пенсии. Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.