Большая трата. Почему Газпром погасил облигации долларами США, а не рублями 9 марта, 15:45 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Газпром (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)

Российский Газпром, вопреки разрешению диктатора Владимира Путина рассчитываться рублями, погасил свои облигации долларами США. Эта валюта сейчас в дефиците в России. Почему так?

7 марта 2022 года газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что российский Газпром погасил облигации на сумму $1,3 млрд. Газпром разместил эти ценные бумаги еще в 2007 году.

Расчет произошел в американской валюте, сообщает WSJ. Это произошло несмотря на то, что ранее диктатор Владимир Путин разрешил погашать валютные долги российскими рублями.



В чем причина?

«Процесс погашения Газпромом долларовых облигаций был спланирован и запущен еще до распоряжений о возможности таких выплат рублями и об избирательном отношении к кредиторам, чьи страны ввели против РФ санкции», — рассказал НВ Бизнес Александр Мартыненко, глава департамента по корпоративному анализу группы ICU.

Действительно 2 марта 2022 года Bloomberg, ссылаясь на собственные источники сообщил, что 28 февраля Газпром перевел деньги в расчетный банк. Оттуда доллары должны были поступить держателям облигаций.

Это не все валютные выплаты компании в 2022 году. Российские СМИ сообщали, что в июле российской компании предстоит погасить еще два выпуска облигаций: на $1 млрд и 0,5 млрд швейцарских франков. Что будет с ними?



«Возможно, российские компании предпримут попытки заручиться поддержкой инвесторов не из западного мира — но это вряд ли компенсирует им потери прежней инвесторской базы», — прогнозирует Мартыненко. Он напоминает, что большие объемы газпромовского газа продолжают идти в Европу, в том числе и через Украину.

После введения санкций в РФ дефицит валюты. Так, в ночь с 8 на 9 марта 2022 года в РФ был введен запрет на покупку наличной валюты и ограничения на ее выдачу с вкладов суммой $10 тыс.

России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключают от SWIFT. «Это остановит деятельность этих банков во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны Запада также ввели санкции против российского центробанка, чтобы заблокировать доступ к международным резервам России.



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