Трудовые доллары для Родины. Почему денежные переводы в Украину достигли довоенного уровня

11 июля, 22:05
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В мае переводы в Украину через международные платежные системы увеличились на 14% (Фото:Фото: Нацбанк)

В мае переводы в Украину через международные платежные системы увеличились на 14% (Фото:Фото: Нацбанк)

Автор: Светлана Угнива

Пока экспорт из Украины усложнен из-за блокирования портов, увеличить поступление валюты в страну помогают трудовые мигранты. Май стал переломным по объему переводов. Кроме «заробитчан» помогли и так называемые «карточные туристы» .

Денежные переводы в страну превысили довоенный уровень. Об этом говорится в июльском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. В частности, регулятор отмечает, что в мае денежные переводы достигли довоенного уровня и составили $1,16 млрд, что на 3% больше по сравнению с прошлогодним маем — $1,13 млрд. Всего за первые 5 месяцев эта сумма составила $5,24 млрд. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года — $5,68 млрд, но уже больше, чем в 2020-м.

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«В мае, несмотря на стремительное возобновление импорта, сохранился профицит текущего счета благодаря грантам и росту объемов переводов», — обращает внимание регулятор.

За весь прошлый, 2021 год объем частных переводов в Украину составил более $15 млрд. Это существенные цифры, ведь они сопоставимы по размеру экспортной выручки от ключевых областей украинской экономики.

К примеру, экспорт аграрной продукции в минувшем году составил около $28 млрд, металлургические предприятия экспортировали черных металлов на $14 млрд, ІТ-индустрия в прошлом году продала за границу услуг на $6,8 млрд.

Из-за заблокированных портов Украина теряет до $170 млн в день, заявлял премьер Денис Шмыгаль. Поэтому мигранты становятся более важными поставщиками валюты в Украину.

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Теги:   Доллар Переселенцы Денежные переводы Гривня-доллар Трудовая миграция

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