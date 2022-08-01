Шокирующая цифра. Сколько денег в бюджет перечислили таможенники в июле, в том числе благодаря ввозу автомобилей 1 августа, 15:41 Украинская таможня (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Государственная таможенная служба после отмены льгот почти удвоила месячные поступления в Государственный бюджет Украины.

В июле 2022 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в Государственный бюджет Украины ориентировочно 22,9 млрд. грн. «Рост за месяц +82%. В июне было 12,6 млрд. До этого месяца тоже цифры схожие», — написал в своем Telegram-канале Ярослав Железняк, народный депутат Украины, назвав это шокирующей цифрой.

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По его словам, отмена льгот на пошлины дала только за месяц примерно плюс 10,3 млрд. грн. в Государственный бюджет. По его словам, такого результата удалось достичь с учетом того, что многие товары завезли заранее по льготе. «Плюс вырос курс», — добавил Железняк.



Отдельно он сообщил о результатах ввоза авто за июль, ставший первым месяцем без «нулевой растаможки». По данным нардепа, ввезли 13584 авто. Поступления в Бюджет: 1,72 млрд. грн. Ввозная пошлина — 384 млн грн. Акцизный налог — 263 млн грн НДС — 1079 млн грн.

«Поступления превышают примерно в 2 раза весь тот пенсионный сбор, который уплатили за весь период действия льготы в течение 3 месяцев», — подсчитал Ярослав Железняк.

Растаможка авто составила 7,3% от всех таможенных платежей в июле.

Это вторая позиция по поступлениям после нефтепродуктов, доля которых составила 10,8% или 2,47 млрд. грн.

Напомним, что с апреля по июнь в Украине действовали льготы при импорте отдельных групп товаров. В том числе — автомобилей. Во время так называемой «нулевой растаможки» в Украину было ввезено 236,9 тыс. автомобилей.

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