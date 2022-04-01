Кому что нужно. Через Дію теперь можно не только открыть, но и закрыть ФОП 1 апреля, 13:18 Цей матеріал також доступний українською Дія снова дает возможность не только открывать, но и закрывать ФОПы (Фото:Министерство цифровой трансформации)

Министерство цифровой трансформации возобновило возможность вносить изменения в учредительные документы или закрыть ФОП через портал Дія.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Михаил Федоров.

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«С начала войны реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно пользоваться услугами», — написал он.

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Теперь в несколько кликов на портале Дія можно:

— внести изменения о ФОП;

— закрыть ФОП.

Министр добавил, что после возобновления возможности регистрировать бизнес через Дію этой возможностью воспользовались уже более 1800 человек.

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