Кому что нужно. Через Дію теперь можно не только открыть, но и закрыть ФОП
Дія снова дает возможность не только открывать, но и закрывать ФОПы (Фото:Министерство цифровой трансформации)
Министерство цифровой трансформации возобновило возможность вносить изменения в учредительные документы или закрыть ФОП через портал Дія.
Об этом в Telegram-канале сообщил министр Михаил Федоров.
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«С начала войны реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно пользоваться услугами», — написал он.
Теперь в несколько кликов на портале Дія можно:
— внести изменения о ФОП;
— закрыть ФОП.
Министр добавил, что после возобновления возможности регистрировать бизнес через Дію этой возможностью воспользовались уже более 1800 человек.
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