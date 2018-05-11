ГФС решила создать новый департамент

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В центральном аппарате ГФС надвигаются изменения
Фото: ГФС

В центральном аппарате ГФС надвигаются изменения

В рамках Государственной фискальной службы будет создан новый департамент по вопросам стратегического развития и международного сотрудничества, который также будет контролировать реализацию реформ внутри фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В ближайшее время будет создан новый департамент, который будет координировать вопросы стратегического развития и международного сотрудничества ГФС. Кроме развития качественного сотрудничества, восстановление контактов с таможенными и налоговыми администрациями других государств и международными организациями, новое подразделение будет контролировать и отвечать за реализацию реформ в ГФС", - говорится в сообщении.

Речь идет о выполнении стратегических направлений деятельности службы до 2020 года.

"Новый департамент станет центром изменений и преобразований с мощными аналитическими, прогнозными функциями и необходимыми полномочиями. В подразделение войдут люди, которые будут способны реализовывать реформы", - отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Организационная структура нового департамента будет построена по функциональному принципу с четким распределением полномочий и ответственности сотрудников. За каждым из специалистов будет закреплен соответствующее направление и международные партнеры, а работа менеджера построена по принципу "реализация проекта под ключ".

"Каждый стратегический блок реформ будет систематизировано, в частности, по срокам реализации, финансового и законодательного нагрузки, а также возможными рисками", - отмечается в сообщении.

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