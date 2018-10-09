ГФС предупредила о сбоях из-за кибератак

Кибератаки привели к нестабильной работе сайта и электронного кабинета ведомства

Государственная фискальная служба пожаловалась на кибератаки на свой сайт и электронный кабинет налогоплательщика.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это привело к увеличению нагрузки на центральный процессор сетевого экрана (до 100%) и привело к его нестабильной работе, отмечают в ГФС.

Провайдер идентифицировал кибератаки на отказ в обслуживании (Denial of service attack, DoS attack) и применил механизм защиты от атаки.

"Указанное кибервмешательство привело к недоступности ресурсов Электронный кабинет и Официальный веб-портал ГФС Украины некоторым пользователям в сети интернет", - говорится в сообщении.

ГФС безотлагательно проинформировала Администрацию Госспецсвязи о случаях DoS-атак.