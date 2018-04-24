ГФС планирует ограничить количество почтовых пересылок

ДФС разрабатывает механизм контроля за поставками через почтовые и экспресс-отправления

Государственная фискальная служба (ГФС) готовится к вводу в действие нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.

Об этом сообщил и.о. главы службы Мирослав Продан, сообщили в пресс-службе ГФС.

Он отметил, что будет меняться и механизм получения почтовых отправлений.

"Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотни разным людям. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовом оператору не важно, кто получает отправления", – пояснил Продан.

По его словам, эта схема достаточно масштабная, и через нее государство теряет миллиарды грн.

Отметим, что ранее Продан рассказывал, что сотрудники ГФС в ходе проверок почтовых посылок часто фиксируют случаи пересылки запрещенных товаров.