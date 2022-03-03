Российский олигарх запаниковал. Дерипаска прогнозирует жуткий кризис, предлагает перенести столицу в Сибирь и пугает ядерной катастрофой 3 марта, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Российский олигарх Олег Дерипаска прогнозирует, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за военной агрессии против Украины.

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят железный занавес или не опустят? Железный занавес уже опустили. Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — цитирует выступление Дерипаски на Красноярском экономическом форуме Интерфакс-Украина.

«Нужно будет заново открывать этот занавес. Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живём, как живём, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население, — ред.) ни в чём не виновато», — сказал Дерипаска.

Он также заявил, что уже через три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.

Кроме того, олигарх призвал переориентироваться на отношения с Азией, вплоть до переноса столицы в Сибирь: Новосибирск или Красноярск.

«Безусловно, нужно поменять систему управления. Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлёта ракет, и всё остальное будет по-другому смотреться, если она (столица, — ред.) будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — сказал Дерипаска.

«Не готовы сделать этот шаг — давайте часть управления сюда (в Сибирь, — ред.) передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами?» — сказал он.

Также Дерипаска опубликовал сообщение в личном Telegram-канале, в котором призвал к срочным переговорам о мире и предупредил о возможной ядерной катастрофе.

«Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС ещё 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива.

Для непонятливых — любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем ещё лет 200 с проклятиями", — написал Дерипаска.

При этом, по информации Daily Mail, российский олигарх предусмотрительно перегнал принадлежащую ему яхту Clio на Мальдивы — ранее в странах ЕС были арестованы яхты российских миллиардеров Игоря Сечина и Алишера Усманова.

Как сообщалось, после начала российской войны против Украины прекратил работу Николаевский глиноземный завод. Он входит в корпорацию Русал, совладельцем которой является Олег Дерипаска.

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