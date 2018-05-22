Депутаты вернули возмещение НДС при экспорте рапса и сои

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Рада вернула возмещение НДС при экспорте масличных
Фото: pixabay.com

Рада вернула возмещение НДС при экспорте масличных

Верховная Рада утвердила закон, которым возвращается возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте рапса и сои для производителей этих культур.

За соответствующий законопроект №7403-д проголосовали 249 народных депутатов.

Законом дополнены переходные положения Налогового кодекса Украины, согласно которому к сельскохозяйственным предприятиям-производителям масличных культур не будет применяться освобождение от налогообложения НДС на стоимость операций при экспорте с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2021 соевых бобов (товарная позиция 1201 согласно УКТ ВЭД) и с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 - семена рапса, или рапса (товарная позиция 1205 согласно УКТ ВЭД).

 

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