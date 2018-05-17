Депутаты согласились упростить доступ к кредитам

Верховная Рада приняла за основу проект закона о восстановлении кредитования.

За соответствующий законопроект №6027-д со второй попытки проголосовали 327 народных депутатов в четверг, 17 мая.

В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является стимулирование активного использования кредитования как финансового инструмента и снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа бизнеса и населения к кредитам.

Законопроектом предусматривается:

- уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков;

- устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора;

- упростить процесс и уменьшить расходы должников и кредиторов (взыскателей) при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов;

- урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства выморочным и ряд других вопросов в процессе наследования.

Законопроектом вносятся изменения в закон об ипотеке, касается перехода права собственности на залоговое имущество.

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Предлагается для физических лиц установить, что после завершения внесудебного урегулирования любые следующие требования ипотекодержателя по выполнению должником - физическим лицом основного обязательства недействительны, если иное не определено договором ипотеки или договором о предоставлении кредита или договором об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Для юридических лиц после завершения внесудебного урегулирования любые следующие требования ипотекодержателя по выполнению основного обязательства действительны, если иное не определено договором ипотеки или договором о предоставлении кредита или договором об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Законопроектом предлагается внести уточняющие изменения в Гражданский кодекс относительно обязательств поручителя. Предлагается, что в случае изменения обязательства без согласия поручителя, вследствие чего увеличился объем ответственности должника, такой поручитель несет ответственность за нарушение обязательства должником исключительно в объеме, который существовал до такого изменения обязательства. В то же время предлагается четко установить, что поручительство прекращается полным исполнением основного обязательства или если кредитор в течение срока общей исковой давности не предъявит иска к поручителю;

Проектом предусматривается уменьшить сроки предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам (с одного года до 6 месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство или со дня, когда он узнал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство). Это исключает ситуацию, когда банк не знал и не мог знать об открытии наследства.

Также предлагается сузить норму об обязанности наследника обратиться за свидетельством о праве на наследство. Предлагается применить такую ​​обязанность только для обремененного имущества, аналогично действующего обязанности обратиться за свидетельством о праве на наследство, если в ее состав входит недвижимое имущество.

Проектом предлагается обязать ипотекодержателя (кредитора) освобождать ипотечное имущество от наложенных им обременений не позднее чем через 14 дней со дня полного погашения задолженности ипотекодателем (должником);

Проектом предлагается оставить в силе норму Гражданского кодекса, которым устанавливается, что в случае применения изменяемой процентной ставки в кредитном договоре должен определяться максимальный размер процентной ставки.

Как сообщалось, банки ожидают оживления кредитования как бизнеса, так и населения и надеются на снижение кредитного, процентного и валютного рисков во втором квартале 2018 года.