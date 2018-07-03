Депутаты приняли закон о возобновлении кредитования

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования №6027-д.

Предполагается, что принятый закон ликвидирует законодательные пробелы, используемые заемщиками банков для уклонения от исполнения обязанностей.

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что законопроект позволит уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций. Кроме того, он должен облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими займами.

"В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному кредитованию, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским продуктам", - отмечено в сообщении.

Также глава НБУ Яков Смолий отметил, что неэффективное законодательство позволяет недобросовестным заемщикам использовать его для уклонения от исполнения своих обязательств, пишут Українські Новини.

"В том числе неэффективный институт поручительства, широкое применение схемы уклонения от выполнения своих обязательств по договору поручительства путем ликвидации ответственного лица", - сказал он.

Также этот документ позволяет упразднить необъективное определение стоимости ипотеки и возможность отчуждать имущество без согласия залогодержателя.

Принятие документа, по словам Смолия, обеспечит решение вопросов, необходимых для возобновления кредитования, а также усилит защиту кредиторов.