Депутаты побили антирекорд "хотелок" к госбюджету-2019 – Маркарова

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Депутатские поправки составили 2,2 трлн грн против прописанных 1 трлн в госбюджете
Фото: kmu.gov.ua

Депутатские поправки составили 2,2 трлн грн против прописанных 1 трлн в госбюджете

В этом году Верховная Рада побила рекорд по объему поданных поправок к проекту госбюджета-2019.

Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе открытой лекции "Экономика-2020", организованной НВ.

"В прошлом году правки депутатов (к проекту Минфина по госбюджету-2018 – ред.), они были еще одним бюджетом. В этом же году депутаты подали целых два бюджета. 2 трлн 200 млрд грн – это стоимость поправок", – сказала глава финансового министерства.

Как известно, правительство утвердило проект госбюджета-2019 с доходами 1,01 трлн грн и расходами 1,09 трлн грн.

При этом Маркарова назвала наиболее необходимую, с точки зрения Минфина, реформу, – это переход на среднесрочное бюджетное планирование.

"Сегодня для меня большой праздник, не столько потому, что приняли госбюджет в первом чтении, а потому, что приняли изменения в Бюджетный кодекс. Это важнейшая реформа – потому что она институциализирует изменение в том, что мы начинаем планировать не на год, а на три, устанавливаем конкретные потолки расходов и большую ответственность чиновников", – подчеркнула Маркарова.

 

Журнал Новое Время №38

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