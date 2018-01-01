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Депутаты передумали повышать налоги на выбросы для ТЭС Ахметова

Сегодня, 08:58
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Постепенное повышения налога на выбросы ТЭС отменено с подачи комитета Нины Южаниной

Верховная Рада внесла изменения и отменила свое предыдущее решение о повышении экологического налога за выбросы двуокиси углерода с 1 января 2019 года с 0,41 грн до 10 грн за тонну.

"За" проголосовали 248 народных депутатов, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Норма об отмене повышения содержится в предложениях Комитета по вопросам налоговой политики по устранению несогласованностей в принятом 23 ноября законе (рег. № 9260) о внесении изменений в Налоговый кодекс по пересмотру ставок отдельных налогов и сборов, пишет liga.net.

Принятый народными депутатами закон также предусматривал дальнейшее повышение указанного налога до 25 грн за тонну с 2022 года. Но по предложению комитета эти нормы тоже исключены.

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