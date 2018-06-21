Депутаты отказались создавать единый реестр потребителей газа

Верховная Рада отказалась создать единую базу абонентов-потребителей природного газа.

Соответствующая правка не нашла поддержки у народных депутатов в четверг, 21 июня.

Норма о создании базы изначально была внесена поправкой ко второму чтению в закон О национальной безопасности депутатом Рады Иваном Винником (БПП).

Эта поправка к переходным положениям закона о нацбезопасности предполагала внесение изменений в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа.

При этом планировалось, что в данную базу должна будет вносится информация о каждом потребителе природного газа. Полный перечень такой информации, порядок ее проверки, сроки и порядок ее предоставления должен был определять Кабинет министров.

При этом администратором единой базы потребителей газа законопроект определял компанию, которая имеет лицензию на транспортировку природного газа (сейчас - Укртрансгаз).

Отдельной статьей закона предлагалось закрепить обязанность операторов газотранспортных и газораспределительных систем своевременно подавать и обновлять информацию о потребителях газа администратору базы.

Как сообщалось, Рада приняла закон О национальной безопасности.