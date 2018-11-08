Депутат Березкин назвал дело о непогашенном кредите Ощадбанка "политически ангажированным"

Березкин считает, что ажиотаж вокруг этого дела создается искусственно усилиями антикоррупционных ведомств

Депутат Верховной рады Станислав Березкин считает дело о непогашенном кредите Ощадбанка политически ангажированным и связывает его с началом предвыборной гонки.

Об этом пишет РБК-Украина.

"По моему убеждению, это дело не лишено политического подтекста. Допускаю, что предъявление именно в предвыборный год обвинений в мой адрес в рамках дела, которое ведется уже два с половиной года, неслучайно", - заявил он.

Депутат подчеркнул, что выдвинутые обвинения являются безосновательными, а само дело - ничем иным, как попыткой перевести в уголовно-правовую плоскость отношения между двумя хозяйствующими субъектами.

"Речь идет о непогашенном кредите, которым я и другие лица якобы завладели. Однако банком на данный момент ведется активная работа по взысканию задолженности по данному кредиту, и оснований утверждать о причиненных банку убытках нет", - подчеркнул Березкин.

Нардеп также отметил что ажиотаж вокруг этого дела создается искусственно усилиями антикоррупционных ведомств.

Напомним, по данным НАБУ, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом Ощадбанка подделали документы для получения $20 млн кредита.

Займ предназначался для "покупки семян подсолнуха", однако был выведен владельцами компании на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

По подозрению в присвоении $20 млн госбанка детективы НАБУ задержали десятерых человек. Им избрали меры пресечения с возможностью выйти под залог.

Среди освободившихся из-под стражи был сын народного депутата Станислава Березкина, бывший акционер группы компаний Креатив Максим Березкин. Сумма его залога составляла 5 млн грн.

Вчера, 7 ноября, генпрокурор Юрий Луценко подал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Березкина.