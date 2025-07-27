Деньги недели. Общество требует независимости НАБУ и САП, бизнес получил отсрочку на проверки, большое строительство возвращается

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия скандального законопроекта № 12414 (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

— забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

— быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

— предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

— самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

— прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

— руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

— руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

В НАБУ и САП, за считанные часы до голосования заявили, что предложенные документом изменения «фактически уничтожат» независимость САП и деятельность НАБУ. При этом фактически при таких условиях руководитель САП становится «номинальной фигурой», а НАБУ потеряет независимость и превратится в подразделение Офиса генпрокурора.