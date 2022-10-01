Деньги недели. Северным потокам пришел конец, Украину засыпали миллиардами долларов, а цены на жилье в Киеве улетели в космос 1 октября, 17:13 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин бездоказательно обвинил в авариях на газопроводах Северный поток «англосаксов» (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

НВ Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Сразу три нити Северных потоков вышли из строя. В целом Швеция и Даня заявили о четырех утечках газа. В компании Nord Stream AG заявили, что разрушение беспрецедентно и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

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Власти Германии предполагают, что обе нити газопровода Северный поток и одна из двух нитей Северного потока -2 могут оказаться непригодными навсегда.

Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках на газопроводах «англосаксов». Тем временем CNN со ссылкой на представителей западной разведки сообщает, что в районе утечки газа были замечены военные корабли и подводные лодки РФ.

Тем временем Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора Турецкого потока. Это означает, что Венгрия и Сербия могут остаться почти без газа. А в РФ может остаться только два маршрута транспортировки в Европу: через ГТС Украины и магистраль Ямал-Европа, которая проходит через Польшу и не задействована с мая.

Российский Газпром пригрозил ввести санкции против Нафтогаза и приостановить финансовые операции из-за того, что Нафтогаз анонсировал обращение в международный арбитраж из-за невыполнения российским монополистом обязательств по оплате транзита по принципу «качай или плати».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что арбитраж состоится независимо от участия в нем «Газпрома». Согласно действующему соглашению, Газпром признал право Нафтогаза обращаться в арбитраж в случае возникновения споров.

Этот конфликт испугал Европу больше, чем аварии на Северных потоках — спотовая цена газа в Европе подскочила почти на 20% и превысила $2000 за тысячу кубометров. — правда, на конец недели спотовые цены в месяц упали до уровня $ 1900.

Жилье в Киеве подорожало несмотря на войну. Сейчас в столице заключают на 90% меньше сделок купли-продажи по сравнению с довоенным периодом, несмотря на это, цены на жилье выросли на 30−35% в гривне — их перечислили по новому курсу доллара, что связано с резким ростом себестоимости.

Рынку далеко до довоенных показателей. И осенью никакого оживления, как это происходило в предыдущие годы, не наблюдается. Украинцы не готовы тратить последние сбережения на покупку квартиры.

Кстати, крупнейший застройщик столицы — Киевгорстрой — повышает цены на всю недвижимость с 1 октября.

Украина получит масштабную финансовую помощь партнеров.

Международный валютный фонд расширил инструменты антикризисного финансирования для Украины. По программе Rapid Financing Instrument Украина может получить дополнительно $1,3 млрд.

Кроме того, Всемирный банк выделит Украине $530 млн, а Евросоюз предоставил 500 млн евро на продовольственную безопасность.

Тем временем первого октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину в середине октября. Также палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании правительства до 16 декабря, включающий более $12 млрд помощи Украине.

По подсчетам главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, по состоянию на конец сентября партнеры обеспечили 55,8% общего финансирования госбюджета с начала войны.

Porsche провел одно из крупнейших IPO в истории Европы. Мажоритарный владелец автопроизводителя — компания Volkswagen — выставила на IPO 12,5% акций Porsche, получив за них 9,4 млрд евро. Общая капитализация компании составила 75,2 млрд. евро.

Выход Porsche на биржу происходит на фоне того, что европейские листинги переживают худший год с 2009-го из-за опасений о возможной глобальной рецессии на фоне стремительного роста инфляции, повышения процентных ставок и вторжения РФ в Украину.

Нервность финансовых рынков подтолкнула доллар к новому пику за последние 20 лет. В то же время фунт стерлингов упал почти до исторического минимума из-за опасений планов радикального снижения налогов в Британии.

Из-за вторжения в Украину власти РФ столкнутся с гигантским дефицитом бюджета в ближайшие годы.

Это приведет к почти полному истощению финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы. Так, в 2022 году власти РФ намерены изъять из Фонда национального благосостояния 3,2 трлн рублей (около $55,5 млрд по официальному курсу ЦБ РФ) на покрытие дефицита бюджета.

В бюджете на 2023 год на аналогичные мероприятия запланировано потратить еще 1,96 трлн рублей (около $33,9 млрд по официальному курсу ЦБ РФ), в 2024 году — еще 644 млрд (около $11,156 млрд по официальному курсу ЦБ РФ). И это далеко не все расходы, которые власти планируют финансировать из ФНБ.

McDonald’s в Киеве открыл для посетителей залы, экспресс-окна и МакДрайв.

Рестораны работают по адресам:

проспект Гагарина, 2-А;

проспект Бажана, 3-Б;

улица Михаила Гришко, 7;

улица Теодора Драйзера, 4;

Вышгородская улица, 33-А;

улица Большая Васильковская, 22;

проспект Броварской, 27;

проспект Академика Палладина, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонский, 26-А.

Цитаты недели

«Это шикарная победа, но битва продолжается. Мы будем бить их в Украине, Англии, США, Израиле и на Кипре — пока не заставим вернуть все миллиарды долларов денег вкладчиков банка, которые были тупо украдены», — Роман Сульжик, независимый член наблюдательного совета ПриватБанка прокомментировал судебные процессы ПриватБанка против бывших собственников.

«Оккупация части юга Украины повлияла на поставки птиц и грызунов в зоомагазины. Там базировалось очень много питомников. Такая же ситуация была и с питомниками для собак. Их владельцы просто спасали живые души, раздавая поголовье. Поэтому сейчас есть сложности», — Полина Кошарная, основательница сети MasterZoo, рассказала, как зооринок пережил оккупацию украинских территорий.

«Больше покупают ( книг) женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывали мужчины» , — заявил СЕО книжного магазина Yakaboo Иван Богдан, после чего ему пришлось извиниться и уйти с должности.

Цифры недели

Более 985 млн грн заработали с начала полномасштабной войны на государственных тендерах более 190 компаний, имеющих связи с Россией и Беларусью .

На сумму от $1 до $1 млрд на проект будет кредитовать украинский бизнес агентство федерального правительства США.

$250 млн новый фонд американской компании прямых инвестиций Horizon Capital инвестирует в украинские компании.