Деньги недели. РФ захватила стратегическое месторождение лития, ЕС предложил новые квоты для аграриев, а государственный Укрбуд продали

6 июля, 19:59
Первым проектом соглашения о полезных ископаемых с США станет литиевое месторождение Добра в Кировоградской области, еще одно литиевое месторождение захватила Россия в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото: thermofisher.com)

Первым проектом соглашения о полезных ископаемых с США станет литиевое месторождение Добра в Кировоградской области, еще одно литиевое месторождение захватила Россия в Донецкой области (иллюстративное фото)

NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Стратегический металл. В конце июня французское издание Le Figaro сообщило о захвате россиянами одного из четырех перспективных месторождений лития в Украине — Шевченковского, расположенного в Великовеселовском районе Донецкой области.

Информацию также подтверждает и издание Nadra info со ссылкой на портал DeepState. Так, по данным этого портала, оккупированными являются северо-восточные окрестности села Шевченко, где, согласно официальным открытым данным Государственной службы геологии и недр Украины, находится литиевое месторождение Шевченковское. Оно интересно тем, что кроме литиевых руд, оно содержит сопутствующие полезные ископаемые, так называемые критические минералы, на которые есть спрос в мире, в частности в США: танталовые, ниобиевые, бериллиевые руды, кварц, полевой шпат, мусковит. Породообразующие минералы и полевые шпаты являются сырьем для керамической и стекольной промышленности.

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Деньги недели США Юлия Свириденко сделка о полезных ископаемых Месторождение литий Полезные ископаемые Война России против Украины Оккупация Тарас Качка Евросоюз Квоты экспорт агропродукции агропроизводство Соглашение об ассоциации Санкции ФДМУ Приватизация Большая приватизация Укрбуд Ринат Ахметов Игорь Коломойский КЖРК Железная руда Металлургия Банкротство СКМ Росатом АЭС Атомная энергетика Турция Санкции против России Газпром Российский газ Турецкий поток Российская нефть Электроэнергия экспорт электроэнергии МВФ Транш МВФ Запасы газа Газохранилище Арселор Миттал Кривой Рог

