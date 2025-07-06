Деньги недели. РФ захватила стратегическое месторождение лития, ЕС предложил новые квоты для аграриев, а государственный Укрбуд продали

Первым проектом соглашения о полезных ископаемых с США станет литиевое месторождение Добра в Кировоградской области, еще одно литиевое месторождение захватила Россия в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото: thermofisher.com)

Стратегический металл. В конце июня французское издание Le Figaro сообщило о захвате россиянами одного из четырех перспективных месторождений лития в Украине — Шевченковского, расположенного в Великовеселовском районе Донецкой области.

Информацию также подтверждает и издание Nadra info со ссылкой на портал DeepState. Так, по данным этого портала, оккупированными являются северо-восточные окрестности села Шевченко, где, согласно официальным открытым данным Государственной службы геологии и недр Украины, находится литиевое месторождение Шевченковское. Оно интересно тем, что кроме литиевых руд, оно содержит сопутствующие полезные ископаемые, так называемые критические минералы, на которые есть спрос в мире, в частности в США: танталовые, ниобиевые, бериллиевые руды, кварц, полевой шпат, мусковит. Породообразующие минералы и полевые шпаты являются сырьем для керамической и стекольной промышленности.