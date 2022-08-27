Деньги недели. Страх и ненависть на Запорожской АЭС, морякам разрешили выезжать из страны, в еврозоне рецессия 27 августа, 17:54 Эксклюзив НВ Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

НВ Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.



Запорожскую АЭС впервые отключили от сети, МАГАТЭ готовит визит в ближайшие дни

Запорожская АЭС 25 августа, впервые в своей истории была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов.

Видео дня

Пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС, 25 августа дважды привели к отключению последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи российские оккупанты повредили своими обстрелами. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети.

Один из остановленных энегроблоков был подключен к сети днем 26 августа. Второй — вечером в тот же день.

По данным The Wall Street Journal, миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС уже 29 августа.

По данным издания, делегация МАГАТЭ задержится на ЗАЭС минимум на один день и может доставить туда запчасти, приборы радиационного контроля и другие необходимые материалы.



Морякам разрешили выезд за границу — какие условия

В Украине выезд за границу разрешили еще одной категории военнообязанных мужчин — морякам. Они будут иметь такую возможность исключительно по согласованию территориального центра комплектования (военкомата).



Еврозона в технической рецессии

По оценке экономистов UBS, еврозона уже вступила в «неглубокую» рецессию, которая продлится до конца года. Рецессия вызвана ростом цен на энергоносители.



Французы и керосин для российских истребителей

Французское издание Le Monde написало, что нефтяной гигант TotalEnergies может причастен к поставкам топлива для российских истребителей. Французская компания владеет долей в 49% в российском Тернефтегазе (51% - у российского Новатека), который поставляет газовый конденсат для производства авиатоплива.

Французский министр транспорта призвал расследовать возможную причастность компании к поставкам топлива для российских военных самолетов. В компании обвинения опровергли.

Российскому газу нашлась замена

Норвегия обогнала Россию по поставкам газа в ЕС. Страна рассчитывает поддерживать рекордный уровень добычи до 2030 года, поскольку Европа планирует отказаться от российского импорта из-за вторжения в Украину.



Цифры недели

Читайте также: Иван Компан Не сражайтесь с ФРС

Цитаты недели

«Я понимал, что классической дипломатией мы ничего не достигнем… Я просто сидел перед экраном и понимал, что меня сейчас включат на заседание Совета министров иностранных дел… и мои рассказы про 100 ракет, масштаб нападения ничего для них не значат. Я тогда просто поименно назвал каждого министра, который на тот момент блокировал отключение первых российских банков от SWIFT. Один из их до сих пор со мной не общается. Зато мы отключили первые российские банки от SWIFT», — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба об отключении российских банков от системы SWIFT.

«Попытки отсоединения ЗАЭС от сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они [россияне] услышали, что это опасность для всего мира», — Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины.

«Эта зима последняя, когда у Путина есть рычаги для шантажа, и он сейчас поднимает ставки на максимум. Потому что его задача — не допустить эмбарго на нефть, которое уже должно быть применено в декабре и которое заработает, потому что он избавится фактически одномоментно 50% своей прибыли от нефти», — советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.