Деньги недели. Микитась возвращается в тюрьму, беспилотники в Монако никого не беспокоят, Украина атакует РФ санкциями 22 октября, 16:13 Эксклюзив НВ Максим Микитась (Фото:Insider)

НВ Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Отключение света в Украине

В последние десять дней целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

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В Минрегионе подсчитали, что в результате российских ракетных и других ударов в Украине повреждено или разрушено 580 котельных и тепловых пунктов, почти половина из них уже восстановлена. Так, министерство призвало в дополнение к электроэнергии экономить еще и газ.

Кроме этого, российские террористические ракетные обстрелы повлияли на работу почти половины бизнесов, объединяемых Европейской Бизнес Ассоциацией, об ограничении работы сообщили 47% компаний.

Украина ввела масштабные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил масштабные санкции СНБО санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ, в том числе российских олигархов и родственников диктатора Владимира Путина.

Среди них 256 российских бизнесменов и их родственников. В частности, Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, самый богатый россиянин по версии Forbes Владимир Лисин, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель британского стартапа Revolut Николай Сторон.

Также под санкции попали бизнесмены Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Их обоих СМИ называют совладельцами компании VS Energy с активами в энергетике и недвижимости в Украине. Гинер в Украине напрямую владеет Первым инвестиционным банком (PINbank).

Снова двадцать пять

Национальный банк, как и ожидал рынок, снова сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых. По прогнозу, что ставка вернется к уровню ниже 20% уже в конце 2024 года.

Инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой. В сентябре потребительская инфляция составляла до 24,6%, а базовая — превысила 20%. Ускорение инфляции продолжается и в октябре.

Параллельно Нацбанк ввел возможность покупать доллары США по официальному курсу НБУ с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения возвратной операции.

Предложение рекордной взятки Филатову

18 октября стало известно, что экс глава Укрбуда, застройщик Максим Микитась, предложил взятку в $22 млн городскому голове Днепра Борису Филатову. Речь шла о тендере на строительство в городе метрополитена за счет денег ЕБРР на сумму $220 млн. Микитась, по версии НАБУ, предложил мэру 10% «отката» от суммы тендера, чтобы стать исполнителем работ, и окончательно передать эти средства до 2027 года.

В четверг, 20 октября, Высший антикоррупционный суд арестовал до 16 декабря бывшего нардепа с альтернативой залога в 260 млн грн.

«Беспилотники не беспокоят?»

Украинская правда выпустила вторую серию материала о топ-беглецах на Лазурном побережье. Среди других в Монако заметили бывшего нардепа Виталия Хомутынника, бизнесменов Владислава Гельзинва и Эдуарда Кохана, бывшего председателя ФГИ Дмитрия Сенниченко, пасынка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родиона Гайсинского и топ-менеджера ПриватБанка Игоря Лебединца.

Глава Нацбанка Андрей Пышный раскритиковал Лебединца и поинтересовался у него «служебный транспорт не подводит, кормят хорошо, беспилотники не беспокоят, солнцезащитного крема хватает?».

В ПриватБанке заявили, что Лебединец с 17 августа по 5 сентября находился в официальном отпуске и проинформировал о своей поездке за границу. Банк проведет внутреннюю проверку, «чтобы полностью оценить ситуацию и обеспечить соблюдение всех норм законодательства, внутренних регулятивных документов».

Альфа-Банк Украина потерял СЕО, но может получить $1 млрд

Подсанкционный российский миллиардер Михаил Фридман направил письмо регуляторным органам Княжества Монако с просьбой санкционировать частичное размораживание средств на его счетах в Монако для докапитализации Альфа-Банка Украины на $1 млрд.

Между тем, СЕО Альфа-Банк Украина Рафал Ющак оставил свой пост на фоне принятого недавно Верховной Радой закона об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения.

Цифры недели

За последние три месяца яйца подорожали сразу на 54%, из-за чего Антимонопольный комитет приступил к проверке.

18 млрд евро финансовой помощи Евросоюз предоставит Украине в следующем году.

2 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получила от ЕС.

500 млн евро Евросоюз выделил в поддержку ВСУ в ответ на российские обстрелы гражданского населения и инфраструктуры.

Цитаты недели

«Бросить бизнес и уехать — сложное решение, скорее всего, „в длинную“ неправильное. Украина обязательно победит, и вы ей будете очень нужны, и она вам, кстати. Нет лучшего места для бизнеса и жизни, чем в Украине. Подумайте над этим решением еще раз», — сказал совладелец компании Fintech Band и monobank Олег Гороховский тем, кто решил покинуть бизнес и уехать из страны.

«Сварка такого куска трубы под водой является стандартной процедурой. Это уже делалось много раз, и технологии — суда, трубы, специалисты — для этого уже существуют. Если они (Газпром — прим. ред.) скоро смогут получить доступ к платформе, кораблю и материалам, то можно починить четыре трубы за несколько месяцев», — сказал главный специалист датской инженерной компании COWI Стэн Уссинг о перспективах ремонта Северных потоков.

«Враг знает, куда бить. Наверное, их консультируют российские энергетики: видно, что профессионально указываются цели и они методично обстреливаются. Причем это делается после того, как пройдет определенное время и кто-то посмотрит, какой вред был нанесен. Затем прибегают к повторному обстрелу тех же объектов», — пояснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Радио НВ.