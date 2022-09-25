Деньги недели. Возвращение блудного McDonald’s, Мосбиржа упала два раза, у Жеваго отбирают Полтавский ГОК 25 сентября, 15:46 Эксклюзив НВ McDonald’s вернулся в Украину (Фото:ПОХ — Позняки Осокорки Харьковский via Facebook)

НВ Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.



McDonald`s вернулся в Украину — на этой неделе три ресторана сети начали работать на доставку на Левом берегу Киева. В ближайшее время для заказов откроют еще семь ресторанов сети. Позже они начнут работать в полноценном формате. Пока сеть ресторанов быстрого питания планирует возобновлять работу в Киеве и западных регионах страны.

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В первый же день работы приложение Glovo (через которое доставка из McDonald`s доступна эксклюзивно) «упало» через 15−20 минут после старта заказов. Также у сервиса быстро закончились курьеры.

Украинский суд «отправился в прошлое». Апелляционный суд в Украине признал недействительным договор купли-продажи 40,19%акций Полтавского ГОКа, который был заключен 20 лет назад. Акции передали бывшим владельцам — компаниям из близкой к россиянам группы VS Energy.

НАБУ и САП завершили расследование по делу Роттердам плюс. По итогам расследования в число подозреваемых вошли:

экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ);

НКРЭКУ); директор ГП Оператор рынка ( на момент введения Роттердам+ - член НКРЭКУ);

на момент введения Роттердам+ - член НКРЭКУ); начальник отдела НКРЭКУ;

руководитель управления НКРЭКУ;

заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы — ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

директор департамента одной из компаний указанной группы.

В НАБУ подчеркнули, что после решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС), руководитель САП Александр Клименко отменил решение о закрытии производства.

Главу Оператора ГТС Украины Сергей Макогона уволили с должности. Об этом сам Макогон узнал во время командировки. Новым главой компании назначен Павел Юзеф Станчак.

В то же время в Верховной Раде появился законопроект о ликвидации АО Магистральные газопроводы Украины посредством его присоединения к Оператору ГТС Украины. В пояснительной записке говорится, что после завершения присоединения, в компании Оператор ГТС Украины будет действовать наблюдательный МГУ.

Московская биржа обвалилась два раза. Индекс Мосбиржи 20 сентября упал ниже отметки в 2200 пунктов, более чем на 10% с закрытия торгов 19 сентября. Это произошло на новостях о проведении псевдореферендумов о «присоединении» к РФ на некоторых временно оккупированных территориях Украины и внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, связанных с мобилизацией и военным положением

Буквально на следующий день Мосбиржа повторила трюк с падением. На старте торгов в среду, 21 сентября, российский рынок акций продолжил обвальное падение на фоне выступления Владимира Путина, угрожавшего применением ядерного оружия, и объявления частичной мобилизации.

Цитаты недели

«В стране не было инструмента „вечного суборда“. Эти деньги в форме вечного долга, который никогда не возвращается, на него могут выплачиваться проценты, но это суборд, который идет в капитал первого уровня», — глава набсовета Альфа Банк Украина Роман Шпек о механизме докапитализации банка на $1 млрд.

«Это бюджет воюющей страны, бюджет — наполовину оборонный: Вооруженные Силы Украины, силы обороны, зарплата, расходы, вооружение, снаряды — все то, что поможет нам сдерживать фантастические нашествия, которые нам предсказывают», — вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что госбюджет планируют принять раньше обычного.

«Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия — вместе с нашими союзниками и партнерами — в ответ на эти действия, если они пойдут дальше по аннексии», — заявили в Белом доме.



Цифры недели

На 600% за два дня вырос спрос на низкоквалифицированную работу в Польше со стороны россиян.

Почти на 20% подорожал хлеб в Европе из-за российского вторжения в Украину.

Западные страны в общей сложности заморозили активы РФ на сумму $500 млрд.

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