Деньги недели. Китай и Казахстан показали Путину фигу, в Фонде госимущества нашли банду, а на Мотор Сичи — еще одну зраду 25 марта, 19:09 Эксклюзив NV Владимир Путин и Си Цзиньпин уезжают из Кремля после приема в честь китайского лидера, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via Reuters)

NV Бізнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Сила Сибири Си не заинтересовала. Трехдневный визит главы Китая Си Цзиньпиня в Москву уже разобрали по полочкам с точки зрения политики КНР, политики РФ и геополитики в целом. А с точки зрения экономики — полный провал: Москва не смогла заинтересовать Пекин новыми энергетическими сделками.

Видео дня

«Китайский лидер не дал Путину явного согласия или даже намека на минимальный прогресс в отношении основного газопровода Сила Сибири-2… Сила Сибири-2 могла бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, но в КНР не хотят повторять европейскую ошибку и сосредоточены на обеспечении разнообразия поставок», — жестко резюмирует Bloomberg.