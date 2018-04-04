Дело – труба. Мексика окончательно ввела пошлины на трубы из Украины

Государственный секретариат экономики Мексики ввел окончательные компенсационные пошлины в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Украины, Южной Кореи, Испании и Индии.

Сообщение о таком решении Госсекретариат экономики Мексики опубликовал в официальном издании Diario Oficial 3 апреля текущего года, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в отношении труб из Украины вводятся пошлины в размере $170,1 за метрическую тонну, труб из Южной Кореи - $131,2/тонна, Испании - $378,5/тонна и Индии - $206,7/тонна.

Данное постановление, подписанное министром экономики Мексики 16 марта 2018 года, вступило в силу на следующий день после публикации в Diario Oficial - с 4 апреля.

Напомним, что в конце декабря 2016 года государственный секретариат экономики Мексики возбудил антидемпинговое расследование в отношении импорта бесшовных труб происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.

Ранее Мексика уже возбуждала антидемпинговое расследование по импорту украинских бесшовных труб по коду 730439 - в сентябре 2006 года по жалобе мексиканского производителя труб Tamsa (Tubos de Arcero de Mexico S.A.), который на 99% принадлежит компании Tenaris (Италия). В апреле 2008 года Мексика завершила антидемпинговое расследование по импорту труб из Украины и КНР без введения ограничений - соответствующее решение Госсекретариата экономики Мексики опубликовано 29 апреля 2008 года в Diario Oficial.

Летом 2017 года Мексика ввела временные компенсационные пошлины на импорт бесшовных стальных труб из Украины.

Позже украинская промышленная компания Интерпайп – один из крупнейших в мире производителей бесшовных труб – инициировала в Еврокомиссии пересмотр размера антидемпинговых пошлин на определенные виды бесшовных труб происхождением из Украины.

При этом, в компании отметили, что введенные ограничения не будут иметь значительного влияния для компании, так как в Мексику поставлялись небольшие партии труб.