Откатные схемы или политическая расправа? Почему правоохранители снова заинтересовались экс-руководителем Укрэнерго Кудрицким — разбор NV Бизнес
Владимир Кудрицкий (Фото: Наталья Кравчук/NV)
Владимира Кудрицкого задержали по делу семилетней давности. Правоохранители пока не объясняют его роль в возможной коррупционной схеме, но уже связывают с токсичным бизнесменом Игорем Гринкевичем. Последнего подозревают в хищении средств армии.
Правоохранители 28 октября задержали во Львовской области бывшего председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). По данным следствия, Кудрицкий вместе с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем могли незаконно присвоить средства государственной компании при проведении тендеров на реконструкцию энергетических объектов в 2018 году.
NV Бизнес описывает, что происходило накануне громких обвинений.
Предыдущие обыски