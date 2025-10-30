Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий провел свою первую ночь в Лукьяновском СИЗО. В чем подозревают бывшего руководителя госкомпании и что об этом деле говорят юристы?

29 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе НЭК Укрэнерго Владимиру Кудрицкому — содержание под стражей до 26 декабря с возможностью выйти под залог в размере 13,7 млн грн. Накануне экс-руководителя государственной компании задержали сотрудники ГБР в Трускавце, где он отдыхал с семьей, и доставили в Киев под конвоем.

ГБР подозревает Кудрицкого в сговоре с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, благодаря чему компания Визин Рич якобы победила в тендере на строительство ограждения подстанций, нанеся ущерб банку Конкорд. Этот эпизод произошел в 2018 году.

