Алексей Чернышов в суде на слушании об избрании ему меры пресечения (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Дело против вице-премьера Алексея Чернышова не исключает и реальных обвинений, и возможных политических мотивов в выборе момента для объявления подозрения и влияния на ход расследования. Действительно ли это так, выяснял NV Бизнес (обновлено).

В разгар дискуссий о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля и очередной перезагрузки правительства антикоррупционные органы САП и НАБУ выдвинули серьезные обвинения против одного из главных претендентов на должность главы Кабмина — вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышова.

Реклама

Политик, приближенный к президентской семье Зеленских, получил подозрение по четырем пунктам Уголовного кодекса (в злоупотреблении служебным положением и получении взятки) с максимальным сроком заключения до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, еще на посту министра развития общин и территорий Алексей Чернышов мог способствовать незаконной передаче столичной земли девелоперу Сергею Копыстыре (KSM-Group). В ответ, как утверждает НАБУ, бизнесмен мог отблагодарить заниженными ценами на 8 квартир в различных проектах девелопера — при рыночной стоимости в 15 млн грн они были приобретены за 900 тыс. грн. В знак благодарности Чернышову подарили антикварное издание произведений Григория Сковороды за $1 тыс.