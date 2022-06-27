Хорошая новость, но не победа. Почему России будет больно, но ее экономика не развалится после дефолта 27 июня, 19:25 Эксклюзив НВ Кремль. Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В Кремле переполох. У России есть деньги, но она не может платить по долгам. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются. Виталий Ваврищук из группы ICU объясняет, что означает дефолт для РФ и будет ли он иметь какое-то влияние на войну.



В ночь на понедельник, 27 июня, для России истек льготный месячный период выплаты процентов по облигациям. Кредиторы не получили около $100 млн. Технический дефолт — плохая новость для любой страны. Он плохо влияет на курс валюты, репутацию среди инвесторов и настроение населения.

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России известно об этом не понаслышке. В новейшей истории она объявляла дефолт в 1998 году. Отличие от нынешнего — в суммах и кредиторах. Тогда это были внутренние заимствования, по которым правительство задолжало $36 млрд. Теперь внешние, и кредиторы не получили всего $100 млн.

После дефолта в 1998 году российская экономика испытала шок: рубль обесценился в три раза, банковскую систему на несколько месяцев парализовало, а сами россияне обеднели пропорционально девальвации.

Но нынешний случай, скорее всего, не станет столь драматичным для страны-агрессора. Почему так? НВ Бизнес задало 5 вопросов о новом российском дефолте главе департамента макроэкономических исследований ICU Виталию Ваврищуку.

Виталий Ваврищук. Фото: НБУ / Фото: Виталий Ваврищук. Фото: НБУ

Россия в дефолте. Что это значит и почему важно?

Это означает, что россия не может выполнять свои обязательства перед иностранными кредиторами. Теперь это уже свершившийся юридический факт, признанный на международном уровне. Кредиторы не могут в обозримом будущем рассчитывать на возврат предоставленных россии кредитов и получение от нее купонов по еврооблигациям. Им придется искать способы вернуть инвестированные средства через арбитражные и судебные процессы. Это, в первую очередь, удар по самолюбию россии.

У России есть деньги? Она не смогла заплатить из-за санкций или не захотела?

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