Приведет к дефолту. США могут лишить возможности РФ платить по государственным облигациям — Bloomberg

18 мая, 02:29
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В России наступит дефолт, если США запретят платить по государственным облигациям (Фото:Maxim Shemetov\Reuters)

В России наступит дефолт, если США запретят платить по государственным облигациям (Фото:Maxim Shemetov\Reuters)

США планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям. Это приведет к неизбежному дефолту в РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Минфин США планирует не продлевать действие генеральной лицензии, позволявшей владельцам российских государственных облигаций даже при условии санкций получать по ним выплаты. Срок действия этой лицензии подходит к концу 25 мая.

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Такой шаг полностью лишит Россию возможности платить по государственным облигациям, что сделает дефолт практически неизбежным.

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Впрочем, собеседники Bloomberg уточняют, что окончательное решение еще не принято.

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Редактор: Дарья Харченко

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