Дефолт еще "никому никогда не навредил" - Коломойский

По словам Коломойского, дефолт надо было применять еще в 2014 году

Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в 2014 году в государственной казне был "ноль", поэтому нужно было объявлять дефолт.

Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.

"А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию, какие они красавцы. Сказали, 500 миллиардов не вернем и все, до свидания. Я считаю, что его надо было применять еще в 2014 году...Дефолт еще никому никогда не навредил. У меня нет денег, а чем банкротство отличается от дефолта?", - сказал он.

Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволят Украине сохранить финансовую стабильность, несмотря на то, что страну ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году.