Дефицит бюджета США побил шестилетний максимум

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Дефицит бюджета увеличился на $113 млрд
Фото: Unsplash

Дефицит бюджета увеличился на $113 млрд

В 2018 фискальном году дефицит федерального бюджета США вырос до $779 млрд, что является самым высоким уровнем за последние шесть лет.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает американское информагентство Associated Press .

В министерстве отмечают, что дефицит вырос на $113 млрд в сравнении с 2017 годом. Дефицит ухудшилось из-за того, что налоговые поступления не соответствуют темпам государственных расходов.

В 2019 году администрация президента Дональда Трампа ожидает дефицит в размере $1 трлн, что почти равно $1,1 трлн дефицита в 2012 году.

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