Введут квоты. В России могут ограничить экспорт подсолнечного масла 23 марта, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Подсолнечное масло (Фото:agroportal.ua)

На фоне мирового дефицита подсолнечного масла, который возник после военного вторжения России в Украину, РФ намерена ограничить экспорт этой продукции.

Россия может вести квоту на экспорт продуктов переработки подсолнечника с 15 апреля по 1 сентября 2022 года. Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева. Квота по маслу может составить 1,5 млн тонн, шрота — 700 тысяч тонн.

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Также российские власти хотят повысить пошлины на экспорт масличных культур и ввести экспортную пошлину на масличный лен. Предложение уже направлено в Минэкономразвития России.

Такая информация появилась 23 марта после совещания с участием диктатора Владимира Путина и главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.

В России с 1 сентября 2021 года уже действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1000 за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Этот механизм будет действовать до 31 августа 2022 года. Кроме того, экспортными пошлинами ограничены поставки за рубеж подсолнечника, сои и рапса.

Россия является вторым после Украины мировым экспортером подсолнечного масла. Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что в 2020 году из России было экспортировано 3,7 млн тонн этого продукта.

Из-за военного вторжения России в Украину в мире уже наблюдается дефицит подсолнечного масла.

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