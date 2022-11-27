Восстановление продолжается. Дефицит мощности в украинской энергосистеме снизился до 20% — Укрэнерго 27 ноября, 12:06 Дефицит электроэнергии в Украине составляет 20% (Фото:Укрэнерго/Telegram)

Производители электроэнергии на 11:00 воскресенья, 27 ноября, покрывают почти 80% потребностей потребления по Украине. Дефицит мощности составляет около 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Как отмечается, из 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.

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В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.

В компании подчеркнули, что режим ограничения потребления продолжает действовать.

В Укрэнерго просят обратить внимание, что доводят до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Облэнерго самостоятельно определяют виды отключений — аварийные или плановые — и непосредственно их применяют.

26 ноября в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специалисты продолжают восстанавливать энергосистему Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября, однако ее возможностей пока недостаточно, чтобы сделать снабжение украинских городов полностью стабильным.